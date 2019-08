KLART: Sheffield United storsatsar inför återkomsten till finrummet i Premier League.

Under fredagen krossade klubben sitt transferrekord genom att plocka in skotten Oli McBurnie, 23, från Swansea. Övergångssumman landar enligt The Guardian på 234 miljoner kronor.

McBurnie hade en fin fjolårssäsong i den walesiska klubben och mäktade med 22 mål och 4 assist på 42 matcher i Championship. Nu väntar alltså större äventyr.

– Jag är säker på att han kommer göra storsuccé här, säger tränaren Chris Wilder till klubbens hemsida.

Swansea har redan ersatt tappet av McBurnie genom värvningen av svenske Kristoffer Peterson från nederländska Heracles.

Sheffield United har bland annat plockat in Luke Freeman, Phil Jagielka och Ravel Morrison från Östersund inför säsongen.