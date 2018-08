Klart: Kalinic lämnar Milan

Atletico Madrid har gjort sig av med en kroat i form av högerbacken Vrsaljko. Högerbacken lämnade Atletico Madrid för Milanoklubben Inter. Nu går en annan kroat den andra vägen.

AC Milans anfallare Nikola Kalinic är klar för Ateltico Madrid. Det offentliggör de båda klubbarna på respektive hemsida.

”Med ett fantastiskt huvudspel kommer Kalinic vara en kraft att räkna med”, skriver Atletico Madrid på klubbens hemsida.

Kastades ut ur VM i Ryssland

Kalinic orsakade rabalder under VM i Ryssland när han skickades hem från Kroatiens trupp, efter bara en spelad match. Anfallaren hade då vägrat att hoppa in under en match som protest mot att han blivit bänkad. Kroatien gick sedan hela vägen till final.

LÄS MER: ”Han är den största losern i hela VM”