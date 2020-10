KLART: Förre Arsenalbacken till Nordsjälland

KLART: Johan Djourou tillhörde Arsenal i tio år och gjorde 144 matcher för klubben. Efter det har karriären innehållit klubbar som Hambrug, Antalyaspor, Spal och senast FC Sion i Schweiz. I den sistnämnda klubben hamnade ha i ett infekterat bråk på grund av att han inte ville gå med på att gå ner i lön till följd av Coronapandemin.

Mittbacken har även varit given i det Schweiziska landslaget under en lång tid. Därför kom det som en överraskning när mittbacken under transferfönstrets sista dag valde att fortsätta sin karriär i den danska ligan och Nordsjälland.

– Vid den här tidpunkten i min karriär hade jag flera alternativ. Jag kude ha valt att gå i pension eller stora pengar, men vad är viktigast? För mig var det att hitta en match i värderingar och idéer, säger Djourou till Nordsjällands hemsida.

Djourou har skrivit på ett tvåårskontrakt med Nordsjälland.

HUGO HÖGLUND