Jätteaffären i hamn – City värvar mittback

KLART: Manchester City har landat en jätteaffär. Benfica bekräftade sent under söndagen att klubben säljer Ruben Dias för 722 miljoner kronor till den engelska klubben. Dias har varit i Benficas organisation sedan 2015 och har sedan tre år tillbaka tillhört klubbens A-lag. 23-åringen föddes i portugisiska Amadora och blev under 2018 uttagen i Portugals VM-trupp. Totalt har han gjort 19 landskamper med Portugal.

Dias har uppgetts vara nära flera stora klubbar runt om i Europa, bland annat Manchester United, men det blev alltså rivalen City som till slut nådde ett avtal med den unga mittbacken.

Samtidigt står det klart att Benfica köper loss Citys mittback Nicolas Otamendi för 163 miljoner kronor.

