Ingen Smalling i Roma – Rüdiger aktuell för återkomst

UPPGIFTER: Chirs Smalling var under morgonen väldigt nära en återkomst till AS Roma. Nu ser dock affären ut att ha gått i stöpet. Anledningen sägs – som så många gånger förr det här transferfönstret – att klubbarna inte kommit överens om de ska röra sig om ett lån eller en försäljning. Enligt The Independents Miguel Delaney ska Roma nu i stället blivit erbjudna Chelseas mittback Antonio Rüdiger – som spelade i klubben mellan 2015 och 2017.

Rüdiger har tidigare varit aktuell för Milan men under dagen rapporterade Football Insider att Tottenham blandat sig i kampen och låg närmast att knyta till sig den tyske landslagsbacken.

Det ser alltså ut att bli en het kamp mellan Roma och Tottenham under kvällen.

Häng med på SportExpressen under hela Deadline Day. Mellan 12-23 och på måndagen så rapporterar SportExpressen löpande under hela den avslutande dagen på transferfönstret.

HUGO HÖGLUND