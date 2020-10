Hotet mot Kulusevski – ”Juve” tar in ny ytter

UPPGIFTER: Fiorentinas Federico Chiesa har ryktats till Juventus under ett tag. Nu skriver Sky Sport Italia att det är klart att han lånas till ”Juve” och att han kommer läkarundersökas under måndagen. Lånet kommer att vara över två år och kommer att kosta 20 miljoner under den första säsongen. Juventus kommer att betala 80 miljoner för det andra.

Chiesa har under sin karriär spelat högerytter och kommer därmed att vara en konkurrent till Dejan Kulusevski som har inlett säsongen på den positionen.

Italienaren har varit i Fiorentina sedan 2016 och har varit en av de bärande spelarna i klubben. På 112 matcher i klubben har han gjort 17 mål. Chiesa har även gjort 17 landskamper för det italienska landslaget.

JACOB JOHANNESSON