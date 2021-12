Har bett om att få flytta till Real

Lionel Messi utsågs till världens bäste fotbollspelare för sjunde gången och tilldelades Ballon d'Or.

Argentinaren vann strax före Bayern Münchens anfallare Robert Lewandowski.

Samtidigt som Messi hyllades kom också protester mot att Lewandowski snuvats på priset.

Vill till Real Madrid

Den 33-årige polacken har varit en garant för för mål i både Bundesliga och Champions League i snart ett decennium höll god min när Messi tilldelades prisen.

Men nog puttrade det ett uns av besvikelse inom honom.

Och nu har han bett sin agent att göra slag i saken. Enligt tidningen AS har Lewandowski en önskan om att lämna Bayern München och flytta till Real Madrid.

Enligt tidningen kommer Lewandowskis prestationer att synas på ett annat sätt i Madrid än vad det gör i Bundesliga och Bayern.

Lewandowskis kontrakt går ut nästa sommar vilket gör att Bayern München skulle kunna öppna för att München säljer honom för att förhindra att han lämnar gratis.

Men det kan bli trångt på Real Madrids offensiva positioner.

Real Madrid har sedan tidigare siktet inställt på Kylian Mbappé men har tidigare även visat intresse för just Lewandowski. AS målar dock upp Madridanfallaren Karim Benzema - som just nu är stekhet - som något som kan försvåra övergången.

Real Madrid sägs även komma lägga stor vikt vid att värva Erling Haaland i sommar något som kan påverka huruvida Lewandowski får igenom sin flytt. .