Evertons nyförvärv hånas för tatueringen

Tatuerade fotbollspelare hör, minst sagt, till vanligheterna. Spelare efter spelare pryder suna kroppar med bläck av alla möjliga anledningar. Som tidsfördriv, för att det är snyggt – eller för att sända ett budskap.

En del tatueringar betyder mer än andra. Zlatan Ibrahimovic har tatuerat in sin familjs personnummer på underarmarna och Mauro Icardi har sin frus barn intatuerade på armen.

Nu har Evertons nyförvärv Lucas Digne hamnat i hetluften på grund av sina gaddningar. Fransmannen har nämligen tauterat in ”I never walk alone” över hela bröstet. En text som starkt förknippas med lokalrivalen Liverpool och deras klassiska inmarschlåt kallad just ”You'll never walk alone”. Något som Liverpoolsupprtrar skadeglatt uppmärksammat. Enligt tidningen The Mirror gör twittrare världen över nu narr av Everton för värvningens tatuering.

”Har Liverpools mantra tatuerat över bröstet”

Soccer AM kallar det hela pinsamt.

”Den pinsamma stämningen när Evertons nya värvning Lucas Digne har ”I never walk alone” tatuerat över sitt bröst”, skriver tidningen.

”Everton har värvat en man som har Liverpools mantra tatuerat över sitt bröst”, skriver SportBible.