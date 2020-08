Erbjuds monsteravtal – värt 7,7 miljarder(!)

Kaoset kring Lionel Messi fortsätter.

Han har uttryckt sin önskan om att lämna Barcelona och dök inte upp på söndagen när klubben återsamlades inför den kommande säsongen.

La Liga har gett Barcelona rätt i att deras utköpsklausul på 700 miljoner kronor gäller, men bland annat radiostationen Cadena SER menar att den inte är giltig.

Medan Messi och Barcelona löser den biten så planerar Manchester City ett monsterkontrakt till Messi.

Manchester Citys monsterbud till Messi

Enligt den spanska tidningen Sport så kommer City att erbjuda Messi ett femårskontrakt värt totalt 7,7 miljarder kronor.

I tre av åren ska Messi spela i Manchester City och därefter avsluta med två år i New York City FC. Han kommer att tjäna som nu, cirka en miljard kronor brutto per år i lön. Dessutom kommer han att få 2,7 miljarder kronor när han går till New York, som en slags fördröjd övergångsbonus. Detta för att Manchester City ska undvika trångmål med financial fair play-reglerna.