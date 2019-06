UPPGIFTER: Under gårdagen värvade Manchester United högerbacken Wan-Bissaka för närmare 600 miljoner kronor. Därefter har storklubben sagt till Diogo Dalot att han kan lämna klubben, då hans möjligheter under den kommande säsongen kommer vara begränsade enligt Ole Gunnar Solskjaer, skriver The Evening Standard.

Dalot har gjort 18 framträdanden för klubben och har främst använts som en offensiv högerback. United-fansen hade förväntad sig en kamp mellan Wan-Bissaka och Dalot om högerbacksplatsen, men Ole Gunnar Solskjaer har gjort sitt val, skriver den engelska tidningen.

