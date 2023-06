Kylian Mbappé, 24, har i ett brev bekräftat att han inte har för avsikt att stanna i Paris Saint-Germain under säsongen 2024/2025. Vilket innebär att den kommande säsongen följaktligen skulle bli hans sista för den franska klubben.

PSG är dock tydliga med att man inte kommer att tillåta att Mbappé lämnar som free transfer och kvar som alternativ står antingen en kontraktsförlängning eller försäljning under transferfönstret i sommar.

Med tanke på att Mbappé har understrukit att han inte vill aktivera klausulen i kontraktet som möjliggör spel under säsongen 2024/2025, verkar en kontraktsförlängning relativt osannolik.

Engelska storklubbar tar upp jakten

Storklubbarna har direkt trappat upp sitt intresse för fransmannen, Daily Mail rapporterar att Chelsea och Manchester United är de klubbar förutom Real Madrid som hittills visat störst intresse för spelaren.

Chelseas ägare Todd Boehly förväntas enligt The Times att göra ett försök att värva stjärnan under sommaren. En anfallsförstärkning som skulle kunna vända på den negativa trend som Chelsea haft under den gångna säsongen.

Medans Daily Mail presenterar uppgifter om att Machester United också kan komma med ett bud, förutsatt att den qatariske shejken, Jassim Bin Hamad Al Thani, tar över ägandeskapet av klubben.