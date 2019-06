UPPGIFTER: Manchester City, Manchester United, Barcelona, Real Madrid...

Listan kan göras lång på europeiska storklubbar som jagat Benficas underbarn Joao Felix under våren och sommaren.

Samtliga ser nu att gå lottlösa ur striden.

I stället ser spanska ligatvåan Atletico Madrid ut att ha dragit det längsta strået.

Sent under onsdagskvällen skickade Benfica in dokument till det spanska finansdepartementet där de kungör att Atletico Madrid lämnat in ett bud på 126 miljoner euro - 1,3 miljarder svenska kronor.

Emellertid är affären inte klar då Joao Felix inte presenterats som Atletico Madrids nye spelare av den spanska klubben och det framgår heller inte av dokumentet att Benfica har accepterat budet.

Men nu tyder det mesta på att Diego Simeone till nästa säsong förfogar över en av världens mest lovande ynglingar som ersättare till Antoine Griezmann.

Joao Felix mäktade med 20 mål och elva assist på 43 matcher i Benficatröjan i fjol.