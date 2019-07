Bale väljer mellan fem klubbar just nu

UPPGIFTER: Gareth Bale är på väg bort från Real Madrid – och han behövde inte leta länge efter intressenter. En snabb koll i fotbollspressen visar att en uppsjö klubbar har spanat in walesaren.

The Times skriver att både Bayern München och kinesiska Jiangsu Suning vill ha Bale. Ytterligare två kineiska klubbar har nämnts som potentiella köpare: Shanghai Shenhua (Daily Mail) och Beijing Guoan (Daily Telegraph).

The Independent skriver att Neymar själv försöker övertala PSG att byta honom mot Bale plus en klumpsumma, medan AS fyller i med att varken Manchester United eller Tottenham vill ha 30-åringen.