Avslöjar anledningen till frostiga relationen

Gareth Bale under en längre tid ryktats att försvinna från Real Madrid och under den senaste säsongen har det varit tydligt att Zinedine Zidane och Bale inte har varit överens då walesaren placerades på bänken under stora delar av säsongen.

Bale skapade stora rubriker under slutet av den förra säsongen. Bilder på när Bale satt på läktaren med ansiktsmask över ögonen och såg ut att sova spreds på sociala medier och har väckt stor ilska världen över.

”De värsta bilderna på honom som Madridspelare?” skrev Madridtidningen Marca.

Några dagar senare kritiserades stjärnan på nytt. Mot Granada sågs han hålla händerna som en kikare med en toarulle i handen.

Har inte samma syn på träning

När Real Madrid firade titeln genom att slänga tränaren Zinedine Zidane upp i luften syntes Bale stå med armarna i kors.

Under sommaren har det varit många transferrykten kring Gareth Bale, men nu tyder det mesta på att han kommer att stanna. Klart är däremot att Bales relation med tränaren inte är den bästa – men det har länge spekulerats om varför.

Nu skriver spanska El Mundo, som Fotbollskanalen Headlines hänvisar till, att parterna inte har samma syn på återhämtning mellan matcher. Walesaren föredrar intensitet och egen specialträning. Zidane föredrar dock lätt gemensam träning mellan matcherna.

”Detta har eroderat deras relation. Bale kör efter eget huvud och ZZ bestraffar genom att inte ge honom speltid”, skriver El Mundo.