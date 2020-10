Trots ihärdiga försök – Arsenal ser ut att gå tomhänta

UPPGIFTER: Det ser inte ut att bli några värvningar för Arsenal under Deadline Day. Klubben hade förhoppningar att hämta in åtminstone någon av Houssem Aouar från Lyon, Thomas Partey från Atletico Madrid eller Jorginho från Chelsea. Nu ser ingen av affärerna ut att bli av skriver The Atletics David Ornstein. Enligt TalkSPORT ska Arsenal nu ha gett upp försöken att knyta till sig spelare.

Arsenal under transferfönstret knutit till sig målvakten Runar Alex Runarsson, mittbackarna Pablo Mari och Gabriel, högerbacken Cedric Soares och brassen Willian från Chelsea.

HUGO HÖGLUND