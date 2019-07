UPPGIFT: Arsenal kämpar med en åldrande trupp – så vad passar bättre än att plocka in en 28-åring? Unai Emery är i alla fall nära att få in Lucas Vazquez från Real Madrid, rapporterar AS. Real är redo att sälja yttern för 350 miljoner kronor – nu återstår bara för Arsenal att få Vazquez att gå med på ett kontrakt.

Foto: ALBERTO LINGRIA / IMAGO/XINHUA/IBL IMAGO SPORTFOTODIENST GMBH