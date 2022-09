Den engelska idrottsvärlden är i sorg efter att drottning Elizabeth II gått bort. På fredagen kom beskedet att helgens ligamatcher ställs in, och Lewis Hamilton körde formel 1-träning med en hyllning på sin bil.

Redan under torsdagskvällen visade flera engelska lag sin sorg i Europa-gruppspelet. Både Arsenal och Manchester United bar sorgebindlar, och det hölls tysta minuter i samband med deras matcher.

Men när det irländska laget Shamrock Rovers match mot Djurgården såg det annorlunda ut. Irland och England har som bekant en infekterad historia efter frihetskriget 1919-1921, och under matchen hördes hur delar av Shamrocks supportrar sjöng en ramsa som inte direkt hyllade drottningen – snarare tvärtom.

Shamrock Rovers tar avstånd från ramsan

Till melodin från KC and the Sunshine Bands muntra discoklassiker ”Give It Up” sjöng fansen ”Lizze's in a box” (alltså ungefär ”Elizabeth är i en kista”).

Nu har Shamrock Rovers gått ut och fördömt ramsan.

”Shamrock Rovers har uppmärksamats på en typ av ramsor som en grupp individer stod för i gårdagens match. Den här typen av högst okänsliga ramsor är inte acceptabla inom vår klubb och det går emot de värdena vi står för”, skriver klubben i ett uttalande.

