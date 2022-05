Zlatans ord avslöjade: ”Han sa något vackert”

Inter hade, i och med sin 4-2-seger mot Empoli, satt press på värsta rivalen Milan. De rödsvarta var tvungna att vinna borta mot Hellas Verona under söndagskvällen för att behålla sin serieledning.

Starten? Skakig.

Milan fick först ett mål bortdömt efter Var-granskning och ett par minuter innan pausvilan skickade Davide Faraoni in 1-0 för hemmalaget på Stadio Bentegodi.

Men gästerna lyckades få in en ack så psykologiskt viktig kvittering under den första halvlekens tilläggsminuter. Sandro Tonali höll sig framme och styrde in Rafael Leãos inspel och den andra halvleken var bara ett par minuter gammal när samme Tonali skulle slå till igen.

Precis som vid 1-1-målet var det Leão som stod för förarbetet på vänsterkanten och Tonali som stod på rätt ställe och stötte in bollen i mål från nära håll.

Alessandro Florenzi stängde sen matchen med sitt 3-1-mål i slutminuterna.

Titelstriden i Serie A Tabellen: 1. Milan, 80 (+33) 2. Inter, 78 (+47) Återstående matcher: 15 maj Milan-Atalanta Cagliari-Inter 22 maj Inter-Sampdoria Sassuolo-Milan Visa mer

Zlatans ord inför matchen

Zlatan Ibrahimovic inledde matchen på bänken, men kom in i den 84:e minuten i stället för den dubble assistmakaren Rafael Leão. Den svenske veteranen har dragits med skadeproblem till och från under hela säsongen och har inte startat en ligamatch sen i mitten på januari.

Men han är fortsatt extremt viktig för Milan.

Efter segern berättade tränaren Stefano Pioli om Ibrahimovics inspirerande tal till lagkamraterna innan matchen.

– Vi visste att det inte fanns morgondag, det var bara i dag som gällde, säger han enligt Football-Italia.

– Zlatan sa något vackert innan. Han sa: ”Alla minns den Milanspelare som vunnit Scudetton eller Champions League. Så om vi vill bli ihågkomna så har vi tre matcher på oss att uppnå det”.

Milan har inte vunnit ligan sen 2011. Med två omgångar kvar av säsongen – och två poäng ner till Inter – har man nu chansen att bryta den förbannelsen.