Zlatans nya stil blev en snackis

Zlatan Ibrahimovics proffskarriär har varat i mer än halva hans liv.

Genom säsongerna har den svenske världsstjärnan hunnit med en rad olika frisyrer. Bland annat pannband under de första åren, rakat hår under en period i Juventus och en mer klassisk ”man bun” under de senaste åren.

När han gjorde comeback under söndagskvällen blev det en helt ny frisyr – nämligen en fläta som har skapat rubriker i Italien.

”Djävulen har skaffat fläta”, skriver La Gazzetta dello Sport på framsidan av papperstidningen som pryds av Milans snart 40-årige anfallare. Citatet refererar till den tidigare storspelaren Roberto Baggio som hade fläta och gick under smeknamnet ”Den gudomliga flätan”.

Foto: MATTEO GRIBAUDI / BILDBYRÅN

Tidningarna om Zlatans fläta

Den italienska dagstidningen Corriere della Sera har hittat en animefigur att likna Zlatan Ibrahimovic med.

”Han hade en lång japansk fläta, som en samuraj, vilket många personer har uppskattat och kommenterat. Likheten med en av karaktärerna i Dragon Ball, Taipei, var uppenbar”, skriver tidningen.

De två italienska medierna var inte ensamma med att uppmärksamma flätan.

”Zlatan Ibrahimovic återvänder med en vikingfläta”, skriver fotbollssajten The 18.

”Zlatan med flätan i håret är det coolaste i helgen”, skriver det stora fotbollskontot Calciatori Brutti på Twitter.

”Jag tror bara på en gud och från och med i dag har han fläta”, skriver Spazio Games chefredaktör Stefania Sperandio på Twitter.

Zlatan Ibrahmovic hoppade in på planen mot Lazio i den 60:e minuten under söndagen och bara sju minuter senare gjorde han sitt första mål i den uppmärksammade flätan.