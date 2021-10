Zlatan svarar – på hån från publiken

Zlatan Ibrahimovic och hans AC Milan gästade under söndagskvällen Roma i ett toppmöte i italienska Serie A.

Svensken slog i den 26:e minuten en stenhård frispark fram till 1-0 för Milan, och gjorde därmed sitt 400:e ligamål i karriären.

Men efterspelet till målet skulle handla om annat än just målet.

Sjöng nidramsor

I samband med firandet efter målet visade delar av hemmapubliken vad man tyckte om Ibrahimovic, när man började sjunga nidramsor mot svensken. Enligt den italienske Eurosport-journalisten Guillaume Maillard-Pacini ska Romasupportrarna ha sjungit ”Du är en zigenare”.

Ibrahimovic svarade då med en gest som visade att hemmasupportrarna skulle sjunga högre, varpå han då blev tilldelad ett gult kort.

– Vi ska inte översätta ramsan som rullar från huvudstadens läktare just nu men han är inte omtyckt i den här staden som ni ser, säger kommentatorn Christoffer Svanemar i C More.

– Han älskar det här. När de skriker på honom höjer han sig ännu ett snäpp och kliver fram, säger experten Vicki Blommé.

Kritik mot gula kortet

I C Mores sändning diskuterade man situationen efter matchen.

– Roma-publiken ropade nidramsor av rasistisk karaktär som ju ganska ofta ropas mot Zlatan i Italien, säger experten Olof Lundh.

Han kritiserade beslutet att ge Zlatan Ibrahimovic gult kort.

– Man kan tycka att det är lite konstigt att en spelare blir utsatt för rasistiska tillmälen och att han får gult kort när han svarar på det.

