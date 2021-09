Zlatan: ”Min kropp börjar bli gammal”

Zlatan Ibrahimovic har bara kunnat spela en match för Milan under säsongens inledande veckor. Först efter att ha rehabiliterat den knäskada han opererades för under sommaren och sedan efter att han tvingats vila efter att ha hoppat in i en ligamatch mot Lazio.

En match som han även blev målskytt i.

Sedan tidigare har han utöver en del olika skadeproblem plågat svensken, med korsbandsskadan 2017 som hans värsta innan den knäskada han ådrog sig i våras.

För tillfället har 39-åringen, som fyller 40 i nästa vecka, problem med hälsenan. En skada som stoppat honom från att delta i tre raka ligamatcher och Champions League-mötet med Liverpool.

Vill spela varje match

De på senare tid rätt återkommande skadeproblemen börjar även få honom att fundera, för det tär på kroppen medger han.

– När jag var yngre så spelade jag bara, även om jag hade lite ont. Men jag har insett att du måste kommunicera med din kropp. Jag mår bra i huvudet men min kropp börjar bli gammal, den hänger inte med huvudet och det är ett problem, säger han i La Gazetta dello Sports ”SportWeek”, enligt Milan Reports.

Förra säsongen spelade han bland annat endast 18 av totalt 38 seriematcher för Milan i Serie A. Detta på grund av ett par olika muskelskador inklusive en vadskada.

Nu är han medveten om att han måste lyssna på sin kropp för att orka spela på en hög nivå över hela säsongen.

För han vill verkligen inte sitta vid sidan.

– Jag måste göra det för att undvika värre konsekvenser. Jag vill spela varje match, inte som förra året. Jag måste ta hand om min kropp varje dag, och lyssna på den. Ta det dag för dag, långsamt. Jag tror inte att jag är Stålmannen, utvecklar Ibrahimovic.

Milan spelar under lördagen mot Spezia men enligt Corriere dello Sport kommer Ibrahimovic inte till spel.