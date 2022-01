Oroväckande bilder: Zlatan tvingas bryta

Italienskt stormöte var det som väntade på San Siro under söndagskvällen.

För Milan startade Zlatan Ibrahimnovic, samtidigt som Dejan Kulusevski fick inleda på bänken för Juventus.

Men det blev ingen vidare lång, eller rolig, kväll för Ibrahimovic.

Den svenske anfallaren byttes nämligen ut med en befarad skada efter endast 27 minuters spel. Detta sedan han själv signalerat för byte.

– Vi får hoppas att det inte är något allvarligt, sade C More:s expert Marcelo Fernández i sändningen.

Ibrahimovic ersattes då av fransmannen Olivier Giroud och syntes en stund senare ha en ispåse fastlindad intill sin ena hälsena. Den typen har han ju även haft problem med tidigare den här säsongen.

”Det är oroväckande”

I C More diskuterades det under pausen i huruvida det eventuellt var en säkerhetsåtgärd.

– Det var ganska tydligt att det bara var att kliva av, sade Vicki Blommé.

Astrit Ajdarevic var inne på att Zlatan redan tidigare haft en skadekänning.

– Det är klart att det är oroväckande, han har haft mycket skador de senaste åren. Som svensk blir man orolig och man vill ju se honom på planen.

– Han kan ju ha tänkt att han skulle testa efter att ha känt av det redan innan.

