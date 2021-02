Zlatan hyllas stort – efter nya succén

Under söndagen slog Zlatan Ibrahimovic till och blev den tredje spelaren efter Lionel Messi och Cristiano Ronaldo som nådde upp i 500 mål för sina klubblag.

Svensken gjorde två mål mot Crotone och efter matchen hyllades den 39-årige stjärnan stort. Bland annat ägnade tränaren Stefano Pioli en stor del av sina intervjuer efter matchen åt att prata om Zlatan.

– När man ser det Ibra gör när han förbereder sig och tränar är det svårt att bli förvånad. Han är en mästare, säger Pioli bland annat till Sky Italia.

– Han tar hand om sin kropp perfekt när det gäller allt. Näring, återhämtning, rehab. Han är ett exceptionellt proffs och har en otrolig kroppsbyggnad till hjälp.

Zlatan hyllas efter succén

När det sätts betyg på hans insats blir de också höga.

Sajten SempreMilan ger Zlatan åtta av tio i betyg och utser honom till matchens lirare.

”Han är en ledare på planen, som alltid, och var avgörande med de två första målen för att öppna upp matchen”, lyder motiveringen.

Även fotbollssajten 90min.com och italienska tidningen Gazzetta dello Sport håller med och delar ut åtta av tio i betyg.

”Jakten på mål nummer 500 tog bara 30 minuter. Ett underbart avslut”, skriver 90min.com.

”Det är imponerande. Med nedsatt rörelseförmåga, men med ett extraordinärt skott”, skriver Gazzettan.

I en intervju med C More stämmer också Real Betis veteran Joaquín in i hyllningskören.

– För mig och för många andra är Ibra en förebild för han fortsätter spela på den nivån och fortsätter göra mål. Hatten av för honom, han är ett riktigt proffs, säger Joaquín.

Även Alexander Isak hyllas

Zlatan Ibrahimovic var inte den ende svensken som utmärkte sig på den internationella fotbollsscenen under söndagen.

Även Alexander Isak gjorde två mål och hans Real Sociedad vann med 4-1 mot Cádiz i La Liga.

Marca skriver att Isak ”dansade” och Mundo Deportivo lyfter fram honom som matchens bäste spelare tillsammans med den offensive kollegan Mikel Oyarzabal som också gjorde två mål. Duon får tillsammans fyra av fem stjärnor i betyg, högst i sitt lag.

Även AS lyfter fram Isak och framför allt hans första halvlek.

”Han gjorde 45 utmärkta minuter”, skriver tidningen.