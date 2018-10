Hela världen engagerade sig i fotbollslaget "Vildsvinen" under sommaren. Ett monsunregn tvingade de tolv pojkarna att stanna kvar i en grotta när de åkte igenom norra Thailand. Där blev de kvar i 18 dygn innan de tills slut kunde räddas. Räddningsaktionen pågick under tre dagar, och samtliga pojkar kunde räddas. 38-årige dykaren Saman Kunan avled dock under räddningsarbetet.

Zlatan träffade grottpojkarna

Laget dök upp i komikern Ellen DeGeneres tv-program för att berätta om sina traumatiska veckor. Väl där blev de överraskade av en av världens mest berömda fotbollsspelare: Zlatan Ibrahimovic.

– Vi har någon som ni verkligen beundrar, säger Ellen DeGeneres, vilket man kan se i TV4 Nyheternas klipp från sändningen.

Fotbollspojkarna blev märkbart förvånade och imponerade när Zlatan klev in på scenen.

– Jag trodde att jag var modig, men de är modigare än vad jag är. De visade tålamod, tro och de trodde på andra också. Det här är det bästa laget i världen, säger Zlatan.

”Var fuktigt och kallt”

De thailändska pojkarna kunde via en tolk berätta om hur deras tillvaro varit inne i grottan.

– De drack bara vatten som var rent, som rann ner för grottväggarna, säger tolken.

– Det var fuktigt och kallt, men de kunde sova då och då. De kunde sova i ungefär en timme innan de vaknade.