Zlatan har lämnat landet efter skadan

Under måndagen rapporterade flera italienska medier att Zlatan Ibrahimovic, 38, skadat sig på träning. Enligt La Gazzetta dello Sport rörde det sig om en vadskada, men andra uppgifter gjorde gällande att anfallaren hade skadat hälsenan.

Så pass illa att karriären skulle vara i fara.

Men under tisdagen kom lugnande besked från Milan, som kommunicerade ut på sin hemsida att Ibrahimovics hälsena var intakt. Däremot hade han skadat soleus, vadmuskeln som fäster i hälsenan.

Zlatan Ibrahimovic återvände nyligen till Milano då den italienska fotbollen åter väcktes till liv. I nära två månader hade spelarna suttit i karantän i sina respektive hem och Zlatan Ibrahimovic tränade under den perioden med Hammarby hemma i Stockholm.

Zlatan Ibrahimovic återvänder till Sverige

Nu har han flugit tillbaka till Sverige.

Det är italienska Sky Sports som under onsdagen rapporterar att Ibrahimovic, som tränade i gymmet på anläggningen Milanello under dagen, just lämnat Italien för att åka hem till sin familj i Sverige.

På sitt Twitter-konto skriver Sky Sports att anfallaren väntas åka tillbaka till Milano nästa vecka.

Vidare skriver man att han då kommer att genomföra hälsokontroller, men att han slipper sitta i karantän då han kommer tillbaka till Italien. Det är oklart huruvida Ibrahimovic åker till Sverige för att rehabilitera sin skada eller inte.

Men hans framtid i Milan är minst sagt osäker.

Kontraktet med den rödsvartas storklubben går ut sista juni och det har den senaste tiden spekulerats vilt i om han kommer förlänga det över nästa säsong. Samtidigt har Gazzettan skrivit att det är 60 procents chans att Ibrahimovic i höst spelar för Hammarby.