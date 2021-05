Uppgifter: Mourinho har ringt till Ronaldo

Andrea Pirlo har lämnat Juventus och ersatts av Massimiliano Allegri.

Om framtiden för Cristiano Ronaldo varit osäker tidigare så blir den inte stabilare nu. Allegri och Ronaldo har nämligen en historia av att inte alltid dra jämnt.

Mourinho ringde Ronaldo

En som försöker att utnyttja den uppkomna situationen är José Mourinho.

Enligt La Stampa så har Mourinho - som nästa säsong tränar AS Roma - tagit kontakt med Ronaldo i syfte att locka stjärnan till Rom.

Kontakten förmedlades via stjärnagenten Jorge Mendes som företräder både Ronaldo och Mourinho. Ronaldo spelade tre säsonger under just Mourinho i Real Madrid mellan 2010 och 2013 och de vann La Liga ihop säsongen 2011/2012.

Något som däremot talar emot en flytt är att Roma inte spelar i Champions League den kommande säsongen. Dessutom skulle Ronaldo bli tvungen att gå ner kraftigt i lön. Portugisen tjänar över 300 miljoner kronor om året i Juventus.

Ronaldo har kontrakt med Juventus även över nästa säsong men har tidigare kopplats samman med en återkomst till Manchester United.