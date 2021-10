Uppgifter: Juventus kan offra Kulusevski

Kulusevski har endast fått chansen från start i två av Juventus tio matcher så här långt, och har mest fått nöja sig med inhopp.

Nu uppger den italienska tidningen La Gazzetta dello Sport att Juventus gör sig redo att sälja svensken, för att i stället göra plats för en ny anfallare.

Vill ersätta med 21-årig anfallare

Juventus ska enligt uppgifter ha riktat in sig på att plocka in den 21-årige anfallaren Dusan Vlahovic, som just nu tillhör Fiorentina. Motiveringen till att i samma veva göra sig av med Kulusevski ska vara på grund av ekonomiska skäl.

Enligt La Gazzetta dello Sport ska Dejan Kulusevski vara en av tre spelare tillsammans med Weston McKennie och Aaron Ramsey som är på väg bort, efter att inte ha imponerat på tränaren Massimiliano Allegri.

Dejan Kulusevski har hittills under säsongen noterats för en målgivande passning men är allt jämt mållös i ligaspelet.

