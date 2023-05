Den senaste veckan har det varit flera olika turer kring Dejan Kulusevskis framtid.

Det är alltjämt ovisst om han köps loss av Tottenham efter säsongen eller återvänder till Juventus, klubben som han är utlånad ifrån.

Eftersom Tottenham inte når en Champions League-plats i tabellen står det klart att den obligatoriska köpoptionen inte kommer att triggas. Däremot kan Juventus sälja svensken ändå och ska ha satt en prislapp på nära 400 miljoner kronor.

Enligt nya uppgifter i Gazzetta dello Sport är Juventus oroliga över situationen där man har flera utlånade spelare under kontrakt som man vill tjäna pengar på. Det gör att Spurs enligt tidningen förhandlar om att få ner priset.

Uppgifter: Kan gå till Lazio i bytesaffär

Men det är inte bara Tottenham som är intresserat av Kulusevskis tjänster.

Den italienska tidningen Il Messaggero skriver att han också kan vara aktuell för Lazio.

Där har tränaren Maurizio Sarri nämligen krävt att få värva in fem spelare under sommaren – och om mittfältaren Sergej Milinković-Savić säljs till Juventus kan Kulusevski i utbyte bli erbjuden till Lazio, skriver tidningen. Sarri skulle välkomna att få in svensken i laget, enligt uppgifterna.

