Tömmer Skandinavien på hetaste talangerna

Zlatan Ibrahimovic anlände till Milan i januari i år, ett par veckor senare skrev Simon Kjaer på. Därefter har en rad skandinaviska spelare värvats till klubben under sommaren 2020.

Den 14 augusti värvas svenske Emil Roback från Hammarby, det rapporteras om totala summor på omkring 15-20 miljoner kronor för 17-åringen.

Den 5 september meddelar agenten Martin Dahlin på Instagram att Malmö FF:s 16-årige talang Lukas Björklund har skrivit på för Milan. Övergångssumman rapporteras ligga på omkring en miljon kronor.

Den 1 oktober blir norske 20-åringen Jens Petter Hauge klar, han rapporteras kosta omkring 52 miljoner kronor.

Den 5 oktober bekräftar IFK Lidingös sportchef Magnus Bodsgård att deras 16-åring Wilgot Marshage är klar för Milan. Detta efter att svensken provtränat med klubben redan under vintern 2019.

In på listan över skandinaver i Milan ska även den danske målvakten Andreas Jungdal som värvades från Vejle i juli 2019 och som nu har vaktat målet i Primaveralagets samtliga matcher hittills den här säsongen.

När Emil Roback värvas till Milan tar det inte lång tid innan han dyker upp på planen med a-laget under försäsongen. Mot Novara får han hoppa in och göra en assist, men han är likt de övriga svenska ungdomarna värvad till ungdomsleden och det är där han sedermera inleder tävlingssäsongen.

Alla de här värvningarna är på ett eller annat sätt direkt kopplade till den ambitiösa ungdomssatsning som Milan gör sedan ett par år tillbaka. Men nu är frågan, hur kommer det sig att man på ett år har knutit till sig sju skandinaviska spelare? Varför detta plötsliga intresse för den här delen av världen? Och kan de ha siktet inställt på fler?

Doldisen bakom ungdomsprojektet

Det är på alla sätt logiskt att spelare som Zlatan Ibrahimovic och Simon Kjaer hamnar i Milan när de gör det, trots att de båda har passerat 30. Svensken har ryktats tillbaka till Milan under mer eller mindre varje transferfönster sedan han lämnade sommaren 2012, och precis som Simon Kjaer kom han in och hjälpte klubben att få resultat tämligen omgående under fjolårssäsongen.

Utöver kvalitet kunde duon dessutom erbjuda någonting mer. Någonting som Milan, med en av Serie A:s yngsta trupper desperat behövde vid tidpunkten. Nämligen rutin och erfarenhet.

En trupp som sportchefen Paolo Maldini och hans före detta partner Zvonimir Boban fått motta både ris och ros för, men som till stor del även ska tillskrivas 33-årige Geoffrey Moncada. Mannen som var med och såg till att Kylian Mbappé hamnade i Monaco för sju år sedan.

Ska värva ungt och billigt

Milans ägare, Elliott Management, har satt en tydlig prägel på Milan som det ser ut i dag i form av föryngrandet av truppen. Målbilden är att värva talanger och unga spelare, gärna billigt, förädla dem, få resultat och i längden tjäna pengar. Både på vidareförsäljningar och på rena resultat.

Det här är inget nytt och revolutionerande tänk, utan en modell som flera klubbar jobbar utifrån. Det är därför ingen slump att en ung, något anonym scout från just Monaco, som ju gjort detta framgångsrikt, kom till Milan för att bli chefsscout i samma veva som Ivan Gazidis blev vd.

Tillsammans ska de lyckas med ungdomsprojektet och samtidigt balansera upp Milans ekonomi. Men hur och när kommer Skandinavien in i bilden?

– Jag tror att de har fokuserat mycket på den delen av Europa de senaste månaderna och insett att det finns mycket att hämta, säger Matteo Calcagni, journalist på MilanNews.it.

”Finns ekonomiska möjligheter i Skandinavien”

Milan har den senaste tiden värvat unga spelare och talanger till relativt bra pris även på andra håll i Europa, som vänsterbacken Theo Hernandez och mittfältaren Sandro Tonali. Men det finns en väsentlig skillnad om man jämför de spelarna med till exempel norske succéspelaren Jens Petter Hauge.

Det började rapporteras om Milans intresse för norrmannen redan i juni, och under första halvlek av Europa League-kvalmatchen mot Bodø/Glimt, där Hauge gör ett mål och imponerar stort dimper det ned ett sms i agenten Atta Anekes telefon. Han berättar för VG vad det stod:

”Wow! Det han visar upp är spännande, låt oss prata efter matchen”.

Milan betalar kort därefter omkring 50 miljoner kronor för yttern som gjorde 17 mål och 13 assist på 21 matcher fram till den 27 september i år.

Samma sommar betalar de närmre 80 miljoner kronor för att få loss Alexis Saelemaekers, som är lika gammal och bara har gjort två mål och fyra assist på hela förra säsongen i Anderlecht.

– Jag tror att Milan ser de ekonomiska möjligheterna som finns i Skandinavien. Det finns så mycket talang, och priserna är mycket lägre än i andra länder som Frankrike eller Nederländerna, eller Italien för del delen, säger journalisten Matteo Calcagni.

– De har hittat många bra spelare på det här sättet i sommar.

Och även om de svenska ungdomarna i Milan förmodligen kommer att stå på tillväxt i några år innan de eventuellt kan vara redo för spel med a-laget, så råder det inga tvivel om att det är det som är förhoppningen i det nya, unga Milan.

