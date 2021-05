Tillbaka i Serie A efter tre konkurser på 20 år

En av Italiens absolut stökigaste klubbar är tillbaka i finrummet.

Venezia, som så sent som 2015 spelade i Serie D, slutade femma i Serie B den gångna säsongen och säkrade avancemanget under torsdagskvällen via 1-1 hemma mot Cittadella.

De orange-grön-svarta hade en 1-0-seger att gå på inför kvällens returmatch i Venedig, men det skulle bli en rysare. Gästerna tog ledningen i den 26:e minuten och tio minuter senare kom nästa smäll.

Pasquale Mazzocchi drog på sig två gula kort i samma sekvens och visades ut. Om det såg mörkt ut då blev det ännu tuffare i minut 70 då Mattia Aramu visades ut.

Avgjorde med matchens sista spark

Venezia skulle spela de sista 20 minuterna med två man mindre. Dessutom väntade en förlängning om de mot förmodan skulle hålla ut.

Playoffmatchen såg ut att gå mot en förlängningsrysare, men då kom avgörandet. Med matchens sista spark.

Glädjen visste inga gränser när Riccardo Bocalon mötte ett inspel från vänsterkanten och lättade bollen över Cittadellas målvakt. Målet innebär att Venezia, som inte har spelat i Serie A på 20 år, och som under den tiden har hunnit gå i konkurs hela tre gånger, är tillbaka i landets högsta serie.