Svenske 18-åringen: ”Egentligen helt sjukt”

I Zlatan Ibrahimovics frånvaro vann Milan i torsdags med 3-1 i cupåttondelen mot Genoa.

Men matchen på San Siro skulle komma att få blågula inslag ändå. För i slutminuterna kallade tränare Stefano Pioli till sig 18-årige Emil Roback och bad honom att göra sig klar.

Med tre minuter kvar att spela sprang han in på planen.

– Egentligen är det helt sjukt, faktiskt; att få göra debut på San Siro med en av världens finaste klubbar, det var mäktigt. Det var bara tre minuter, men jag är jättetacksam för det också. Det var sjukt, en jätteskön känsla, säger Roback till SVT.

Emil Roback hoppade in för Milan

Anfallaren lämnade Hammarby för Milan under sommaren 2020 och har under säsongen fått träna med A-laget. Under hösten satt han på bänken i Serie A-sammanhang ett par gånger utan att få hoppa in.

När det plötsligt blev aktuellt med att få debutera i tävlingssammanhang gick allt väldigt fort.

– Det var det som var grejen. Jag tänkte inte alls, jag hade så mycket adrenalin i kroppen. Allt gick så fort bara. Jag bytte om jättesnabbt och så stod jag där och skulle bytas in. Och jag kommer ihåg första gången jag fick bollen under matchen, då började folk jubla. Jag har inte hört något sådant tidigare. Ett minne för livet, säger han.

Emil Roback drömmer nu om att få speltid i Serie A.

– Det bästa var nog att jag fick bekräftelse på jobbet jag lagt ner och det ger mig styrka att fortsätta. Nu fick jag liksom en belöning efter att ha jobbat hårt. Det är bara att fortsätta jobba hårt och få så mycket speltid med a-laget som möjligt, säger han.

