Sprickan som riskerar att ändra en hel stad

Rödsvarta flaggor vajar i vårkvällen, svartblåa tröjor urskiljs i folkmassorna av Milantröjor på väg till den här säsongens största och viktigaste match. Det närmar sig derby på San Siro, det första av två möten i Champions Leagues semifinaler och Milan har hemmaplan. Det rödsvarta överväger därför det svartblå just den här kvällen, men om en vecka kommer det vara omvänt.

Inne på den här arenan har Milan och Inter huserat tillsammans i över 70 år. Här har de vunnit merparten av sina 19 respektive ligatitlar och drabbat samman i några av de mest klassiska av derbymatcher. Här togs en av fotbollshistoriens mest ikoniska bilder, den där Marco Materazzi lutar sig mot Rui Costa på det brinnande inferno som var fotbollsplanen i returmötet av Champions Leagues kvartsfinaler 2005.

Här har de slagits mot varandra på planen och samsats om utrymmet utanför den. San Siro är gemensamt hem till två av Italiens största klubbar. Men mest av allt kanske den är supportrarnas.

– För mig är den också en stor del av mitt liv tillsammans med min pappa. Det var han och min farbror som introducerade mig till Inter och tog med mig till arenan för första gången för över 50 år sedan, säger Inter-supportern Luca Cipriani, som grundade en av klubbens officiella supporterföreningar 2003.

Men arenan är lika ikonisk och mäktig som den är gammal, obekväm och sliten. Dessutom hyr man bara in sig på den, och möjligheten att tjäna pengar under matchdag är avsevärt mindre än om man äger sin arena. Så både Milan och Inter har planer på att bygga nytt. I de planerna ryms risken att San Siro inte existerar särskilt länge till.

– Det hade varit svårt. Väldigt svårt för mig, säger Cipriani bekymrat.

Inters IMarco Materazzi och Milans Rui Costa när Milanos jättar möttes i Champions League-kvartsfinal 2005. Foto: STEFANO RELLANDINI / REUTERS BILDBYRÅN

Gianfelice Facchetti, son till Inter-legendaren Giacinto Facchetti, har skrivit boken C'era una volta a San Siro, Det var en gång på San Siro, om arenans historia och det emotionella bandet mellan den och människorna som har levt och lever med den.

– Innan jag ens kunde gå var jag med min pappa på Inters träningar. Jag vet inte när min första gång på San Siro var ens, men den är som vi kallar det i Italien ett seconda casa, mitt andra hem, förklarar han.

Dagen innan det som ska bli en 2-0-seger för Inter i det första semifinalderbyt träffar jag Luca Cipriani och Gianfelice Facchetti på ett hotell i närheten av Milanos centralstation. Vi pratar om rivaliteten mellan klubbarna, om att dela arena och vad som ska hända härnäst.

– Inter och Milan har en speciell historia. Inter föddes ur Milan, och under det dryga århundrade som gått sedan dess har man växeldragit sportsligt. Ibland har Inter haft perioder då de vunnit mer och ibland har Milan haft det. När Milan vann väldigt mycket under tiden med Berlusconi var det svårt för oss... Att existera alltså, men det är så det är, säger Facchetti.

Vad har det gjort för rivaliteten att dela arena alla dessa år?

Luca Cipriani svarar.

– Det har förmodligen gjort den starkare, mer hållbar. Om jag jämför mitt första derby med i dag är rivaliteten mellan Curva Nord och Curva Sud starkare nu jämfört med 40 år sedan. Det skapar mer rivalitet, en starkare rivalitet att vi är nära varandra, tror jag.

Att lag från samma stad delar arena är mer regel än undantag i Italien. Genom åren har dock rivaliteten mellan Milan och Inter ibland anklagats för att inte vara särskilt stark eftersom den är ganska vänskaplig, och många spelare och tränare har kunnat gå mellan klubbarna relativt friktionsfritt. Ett färskt exempel på det är att Milans nuvarande och hjälteförklarade Scudettotränare Stefano Pioli nyligen tränade Inter.

Spelare som gått direkt mellan Milanoklubbarna Giuseppe Meazza, Inter till Milan 1940 Andrea Pirlo, Inter till Milan 2001 Clarence Seedord, Inter till Milan 2002 Christian Vieri, Inter till Milan 2005 Hakan Calhanoglu, Milan till Inter 2021 Visa mer

– Det är bara i Milano det är möjligt med den här atmosfären. Den är helt omöjlig i Rom, Turin eller Genua. De är helt galna där, Rom är värst. Men i Milano kan vi åka till arenan med samma tunnelbana, promenera sida vid sida. Det är en stark rivalitet, men den är aldrig farlig, säger Facchetti.

Och det är precis så det är på onsdagskvällen. När lagen ska mötas och supportrar i olika färger samsas om utrymmet i kollektivtrafiken och utanför arenan, köper sina mackor ur samma matvagnar och sjunger sitt respektive lags sånger. Hånler mot varandra och vet att så fort de kliver in på läktarna kommer den här stämningen trappas upp, det kommer vara blodigt allvar i 90 minuter plus tillägg, atmosfären kommer under stunder vara så elektrisk att det känns som att arenan ska rasa ner till grunden här och nu av den. Men hur det än går kommer de kunna leva med varandra efteråt. Ta samma mackor på vägen ut och dela tunnelbana hem.

Exakt vad som ligger till grund för den i sammanhanget vänliga inställningen till varandra har inte vare sig Cipriani eller Facchetti något givet svar på. De resonerar kring att Milano är en annorlunda stad i Italien, där fotboll är viktigt men inte det enda man lever för. Och kanske hittar man också en del av svaret i den gemensamma historien.

– Om det skulle vara så att man väljer att spela på var sin arena i framtiden skulle det kunna förändra relationen mellan klubbarna, reflekterar Facchetti.

Delar av Milan och Inters gemensamma historia Inter bildas 1908 när personer ur AC Milan (grundad 1899) bryter sig loss för att starta en egen klubb. 1926 låter dåvarande Milanpresidenten Piero Pirelli bygga San Siro till sin klubb. 1947 flyttar Inter in. Hos fotbollsintresserade är namnet Pirelli kanske mest känt för att de senare var Inters tröjsponsor under nästan 30 år. 1980 byter arenan namn till Stadio Giuseppe Meazza. Meazza var en storspelare för Inter framför allt på 1930-talet, men gjorde också en säsong för Milan därefter och hjälpte klubben att inte åka ur högstaserien. Bröderna Franco och Beppe Baresi är under många år mellan 1970 och 2000 kapten för var sin Milanoklubb. Visa mer

Om Milan flyttade ut skulle jag bli väldigt glad

Fram till alldeles nyligen fanns en gemensam plan för en ny arena som skulle ligga i samma område som San Siro, och utsmyckas med allt det där som hör moderna arenor till. Mängder av VIP-platser, restauranger och ett köpcentrum intill i stället för de grönområden som finns runt arenan i dag. I den planen ingick också att demolera San Siro eftersom man inte skulle få plats med allt man drömmer om annars, och för att det inte finns någon mening med att ha en fotbollsarena ståendes om det aldrig spelas fotboll där.

Men byråkratin i Italien tar tid, ägarstrukturen för mark är komplicerad och det är svårt att komma till skott med att bygga nya arenor. Det byggdes en inför VM 1990, Stadio Delle Alpi i Turin. Där spelade både Juventus och Torino fram tills den revs 2009 då Juventus byggde en ny, egen arena på samma plats. Torino flyttade i samma veva in på det som i dag heter Stadio Olimpico Grande Torino, en gammal arena från 1930. Men i städer som både Rom och Milano har man pratat om och lagt fram projektplaner för nya arenor i över ett decennium utan att några egentliga framsteg har gjorts.

Och Milans nya ägare tycks ha tröttnat, dessutom sägs det att de räds Inters stora ekonomiska problem. Gerry Cardinale pratar ofta om vikten av att ha en ny arena på plats så snart som möjligt. Därför har de börjat kolla på andra alternativ, en bit utanför stan - och utan sin rival som sambo.

– De pratar mycket, Milan-folket. Den nya presidenten gillar verkligen att prata, han har varit runt på en massa olika platser och försökt hitta den bästa för att bygga sin arena och han pratar gärna om det, säger Luca Cipriani.

Gianfelice Facchetti:

– Jag hade varit glad om San Siro stod kvar och vi gjorde det som de gör med Bernabeu i Madrid nu. Och om Milan flyttade ut och San Siro blev Inters hade jag varit väldigt glad.

– Jag skulle säga att 80 procent av båda lagens supportrar hade föredragit att äga sin egen arena, inte dela på den. Men jag personligen, helt ärligt, jag föredrar det vi alltid haft med den här atmosfären där vi delar på arenan, Milan- och Intersupportrar ihop, kontrar Cipriani.

Gianfelice Facchetti och Luca Cipriani förstår att Inter behöver en ny arena, samtidigt som de inte vill skiljas från San Siro. Foto: Therese Strömberg

Bland människorna jag pratar med om San Siro är det skilda världar, men ändå samma emotionella band. Gianfelice Facchetti, 48, och Luca Cipriani, 57, romantiserar hur man förr i tiden inte ens köpte en särskild plats på arenan, utan bara löste en biljett och satte sig var man ville. 20-åriga Milansupportern Claire Mercanti är uppvuxen med det som numera tenderar att slarvigt kallas för den moderna fotbollen, med personliga biljetter, rymdskeppsarenor och utländska ägare.

Hon ”föddes praktiskt taget med Milantröjan på sig” och har gått på arenan med sin mormor sedan hon var liten. I dag bor hon i Valle d'Aosta, ungefär två timmar från Milano men missar ändå inte många matcher.

– San Siro är hemma för mig. Det är vår arena, ett monument, en symbol över Milano. Det känns inte bra att man pratar om att riva den, men med det sagt är jag inte emot idén om att bygga en ny arena.

Hon delar Facchettis och Ciprianis bild av att rivaliteten har blivit starkare av att man delat arena under alla år, och säger att man känner av det i stämningen där inne.

Kan rivaliteten förändras om man väljer att dela på sig och spela på var sin arena?

– Jag tror inte att rivaliteten någonsin kommer att förändras. Det är en historisk rivalitet och en del av det som byggt den är att vi för alltid är länkade till varandra på ett eller annat sätt. Om man river San Siro och bygger var sin ny arena kommer inget ur historien att förändras, den kommer alltid finnas med oss.

Hon lägger till:

– Jag vill dock gärna se lagen fortsätta spela på samma arena, dela ett hem. Jag uppskattar båda lagens historia och den atmosfär som skapas inne på arenan är unik.

En ny arena skulle förändra hela dynamiken

Både Luca Cipriani och Gianfelice Facchetti har svårt för tanken att inte spela på San Siro längre, även om de förstår och till viss del köper argumenten för att bygga en ny arena. De slits, precis som många supportrar, mellan det emotionella och det rationella. Mellan ljuva minnesbilder av det som varit och en krass förståelse för att det aldrig kommer tillbaka.

Skulle er relation till klubben kunna förändras om ni flyttar till en ny arena? Är relationen till klubben så pass förknippad med arenan?

– Det skulle kunna förändra upplevelsen, säger Facchetti efter några sekunders betänketid.

Han lutar sig framåt i sin fåtölj och fortsätter:

– Fotbollen blir sekundär på de nya arenorna. Idén om en ny arena handlar inte alls om fotbollen, den handlar om en helhetsupplevelse. Att du ska gå dit och kunna äta, shoppa, och göra andra saker i anslutning till matchen. Fotbollen är inte det viktigaste den dagen du går till arenan, det är det de vill skapa.

Cipriani lägger till att idén om fler VIP-platser, i kombination med konkreta planer på mindre publikkapacitet ger sämre möjligheter för vanliga supportrar att kunna gå på matcherna. Man märker att han brinner för den frågan, blir upprörd när han pratar om det.

– Jag tror att det skulle kunna förändra hela dynamiken med en ny arena, inte bara relationen till din klubb som du kommer längre och längre ifrån. Alla kommer längre ifrån varandra när fotbollen inte är det centrala, även vi på läktarna, säger Facchetti.

Bilder från de båda kurvorna under första semifinalmötet i Champions League. Foto: ANDREA STACCIOLI/INSIDEFOTO/SHUT / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBL Foto: FABRIZIO CARABELLI/LIVEMEDIA/SHU / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

I kväll är det dags för ännu en derbydrabbning. Arenan kommer mestadels vara klädd i svart och blått. Vinnaren ur det här dubbelmötet kommer att gå till Champions League-final. Förloraren kommer få ännu ett sår som aldrig riktigt läker. När det blir en ny arena i Milano, eller för den delen två nya arenor, är det ingen som vet.

Det enda vi vet är att det kommer skriva ett nytt kapitel i historien om Inter och Milan. När den moderna fotbollen når Milano på allvar finns risken, eller möjligheten, att en av världens mest mytomspunna rivaliteter tar en helt ny riktning.

Den kan bli ännu starkare, den kan bli mindre vänskaplig, den kan bli mer intetsägande.