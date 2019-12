Spelet bakom Zlatans övergång till AC Milan

Under flera veckor har det spekulerats kring Zlatan Ibrahimovics framtid. Det har länge ryktats om en comeback till Milan, och under fredagen presenterade Serie A-klubben den svenska stjärnan som har skrivit ett kontrakt på sex månader med en option på ytterligare en säsong.

Men det har spekulerats vilt kring Zlatan Ibrahimovics framtid under hösten. Flera Serie A-klubbar har ryktats vara med i diskussionerna om svenskens underskrift. Samtidigt har Mino Raiola sagt till italienska Gazzetta dello sport att Zlatan kan tänka sig att sluta

Förhandlingarna gick smärtfritt

– Vi är fria, vi kan fatta våra egna beslut. Jag tänker inte utesluta något alls, inte heller en tidig pension, säger han, men tillägger snabbt:

– Men det känns inte så sannolikt. Zlatan är fortfarande i bra form.

Nu kan Expressen berätta om spelet bakom kulisserna. Tidningen har varit i kontakt med en källa inom klubben som berättar om spelet bakom förhandlingarna.

– Förhandlingarna var bra. Det var inga problem. Vi skickade ett bud till honom förra veckan och han sa ja.

Sa han ja direkt?

– Han sa ja till budet direkt.

Anländer den 1 januari

Det står även klart när Ibrahimovic kommer att anlända till Milano och när han kommer att göra den första träningen.

– Jag vet att Zlatan med all sannolikhet kommer att anlända på kvällen under den 1 januari. Under den 2 januari kommer han att göra läkarundersökningen. Sen kommer han göra den första träningen med Milan den 2 eller 3 januari.

Källan uppger vidare att klubben hoppas på att ”Ibra” ska bidra på planen – men även utanför med sin erfarenhet.