Natten mot måndag inleder LA Galaxy sin slutspelsresa.

Minnesota United är första hindret i Zlatan Ibrahimovics jakt på MLS-titeln - som han ännu inte vunnit.

Samtidigt kan en förlust innebära att sista matchen i USA är spelad.

– Det kan bli så. Jag har kontrakt till den 31 december. Fram tills dess har jag inga andra tankar. Jag respekterar mitt kontrakt. Om jag lämnar så har ni mindre att skriva om. Om jag stannar så kommer ni fortfarande ha något att skriva om, sa 38-åringen häromdagen.

Det har varit spekulationer om en flytt tillbaka till Manchester United.

I en intervju med La Gazzetta dello Sport under lördagen öppnar Zlatan Ibrahimovic också för en återkomst till Serie A, där han öste in mål tidigare under karriären. 26 i Juventus, 66 i Inter och 56 i Milan.

– Jag har oförglömliga minnen från tiden då jag bodde i Italien, säger han till tidningen.

– Jag skulle vilja gå till ett lag som slåss om ligatiteln och jag kan fortfarande göra skillnad. Jag är inte ett djur på ett zoo som folk ska komma och titta på. Jag kan fortfarande göra 20 mål per säsong.

Napoli, Inter och Bologna är tre lag som nämns i Gazzettans artikel. Milan och Fiorentina ska vara två lag som är intresserade av svenskens tjänster.

Zlatan själv ställer sig tveksam till en flytt till Bologna, trots att vännen Sinisa Mihajlovic är tränare där. I stället väljer ”Ibra” att prisa Napoli - ordentligt.

– Efter att ha sett dokumentären om Maradona skulle jag nästan vilja testa ett Napoli-äventyr. Kanske göra det som Maradona gjorde. Med mig skulle San Paolo alltid vara fullsatt och Ancelotti är en fantastisk tränare. Men mitt slutgiltiga besked kommer baseras på många olika faktorer.

Napoli ligger fyra i Serie A - sex poäng bakom regerande mästarna Juventus.

Zlatan Ibrahimovic har gjort 30 mål på 29 matcher för Los Angeles Galaxy den här säsongen.

