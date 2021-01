Ronaldos drömstart på året – gör två nya mål

Båda Inter och Milan vann sina matcher, vilket satte extrapress på Juventus när de under söndagskvällen tog emot Udinese på hemmaplan.

Juve tog kommandot direkt och efter halvtimmen spelad spräcktes nollan.

Cristiano Ronaldo, som har haft en liten måltorka, i alla fall på hemmaplan, satte 1-0.

Ronaldo blev tvåmålsskytt

I den andra halvleken utökade hemmalaget till 2-0, och även den här gången var Ronaldo inblandad. Den portugisiska storstjärnan spelade fram Federico Chiesa som enkelt rullade in 2-0.

Minuter senare blev Cristiano Ronaldo tvåmålsskytt när han pangade dit 3-0 i bortre – hans 14:e mål i Serie A den här säsongen.

– Det är en målmaskin utan dess like. Höger- eller vänsterfot, det spelar ingen roll för honom. Han är lika säker med båda, säger kommentatorn Christoffer Svanemar i C More.

Udinese reducerade sedan till 3-1 men Paulo Dybala satte spiken i kistan med sitt 4-1-mål.

I och med segern går Juventus upp på en femteplats, tio poäng bakom serieledare Milan, som har en match mer spelad. På onsdag ställs de mot varandra på San siro.

Den svenske landslagsstjärnan Dejan Kulusevski fick nöja sig med 15 minuter spel.