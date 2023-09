Nyheten slog ned som en bomb under måndagen. Italienska Juventus mittfältsstjärna Paul Pogba, 30, hade testat positivt för en dopingklassad substans efter en match mot Udinese i slutet på augusti.

Den italienska antidopingbyrån Nado bekräftade under måndagskvällen det positiva provet och meddelade att Pogba är avstängd från allt spel tills vidare. Enligt flera italienska medier ska det röra sig om testosteron och Pogba riskerar nu att stängas av i upp till fyra år.

Pogba själv har inte kommenterat saken, men det har hans agent Rafaela Pimenta.

– Vi väntar på analysen av b-provet och kan inte säga mer nu. Det vi kan säga är att Pogba aldrig velat bryta mot reglerna, säger hon till Tuttosport.

Svenske dopingexperten om Pogbas doping: ”Inte en slump”

Den svenske dopingexperten Åke Andrén-Sandberg menar dock att mycket talar på motsatsen.

– Testosteron på det här sättet måste injiceras, så man kan inte få i sig det i tablettform som andra anabola steroider, säger han.

– Sen, med de mätvärden vi har, så kan det vara så att de som bara tar lite testosteron, de kan gå under radarn. De som åker dit däremot, de är dopade. Man kan inte få i sig den mängden av en slump.

Andrén-Sandberg säger att det under 1980-talet fanns ett antal fall av just italienska fotbollsspelare som tog testosteron under tiden de rehabiliterade skador, men därefter har det funnits väldigt få fall. Pogba har slitit med återkommande skadeproblem de senaste åren.

Andrén-Sandberg säger också att testosteron och andra anabola steroider egentligen inte är särskilt hjälpsamma för fotbollsspelare.

Men.

– Även om det inte finns något vetenskapligt underlag så finns det mycket rykten och idrottsmän vill bli bra omedelbart, så det kanske kan vara fallet här.

Återanställde kontroversielle dopingläkaren

Att ett dopingfall sker hos just Juventus är inget nytt. År 2004 dömdes klubbens chefsläkare Riccardo Agricola till 22 månaders yrkesförbud samt en villkorlig fängelsedom för att ha distribuerat bloddopningspreparatet epo till Juventus stjärnor under storhetsperioden på 1990-talet.

Domen överklagades och Agricola friades ett år senare, men misstankarna kvar honom har alltid kvarstått. Därför blev det stora skriverier i Italien när Agricola 2017 återanställdes av Juventus som chef för J-Medical, klubbens medicinska avdelning. Agricola är fortsatt anställd av J-Medical.

Riccardo Agricola jobbar på nytt hos Juventus trots dopingmisstankarna. Foto: Juventus

Andrén-Sandberg säger att det – i alla fall i nuläget – inte finns något som pekar på att Pogba ska ha fått testosteronet av Agricola. Men han menar att det skickar dåliga signaler av klubben att ha just honom anställd.

– Det finns en lång historia av doping just med Juventus, säger han.

– Har man figurerat i dopingsammanhang som Agricola har, då blir man mycket betänksam över att han får jobba hos dem igen. Jag tycker att man måste anställa någon för att övervaka honom.

Paul Pogba slog igenom i Juventus i början på 2010-talet och blev sedan världens dittills dyraste fotbollsspelare när han värvades av Manchester United 2016. Han var en av ledarna i det franska landslag som vann VM 2018 och när han stod på toppen hölls Pogba som en av världens bästa mittfältare.

I dag ser det annorlunda ut. På grund av sina skadeproblem har Pogba knappt spelat för Juventus sedan återkomsten till klubben 2022. I slutet av sin sejour i United var han dessutom kraftigt ifrågasatt för sina insatser.