Okända spelet bakom rekordaffären avslöjas

Under måndagskvällen skrev flertalet stora italienska medier att Dejan Kulusevski, 19, är överens med Juventus om ett femårskontrakt.

Den svenske supertalangen, som har startat i samtliga 17 ligamatcher för Parma den här säsongen, har fått sitt stora genombrott under hösten, har gjort fyra mål och sju målgivande passningar och utsågs nyligen till Serie A:s bäste spelare i december.

Och att det råder Kulusevski-feber i Italien, det råder det ingen tvekan om.

Svensken, som debuterade i Blågult under hösten, pryder de stora italienska tidningarnas förstasidor under tisdagen.

Enligt La Gazzetta dello Sport kommer Dejan Kulusevski skriva på för Juventus redan på nyårsafton i en affär som ger Atalanta, som äger Kulusevski, 460 miljoner kronor.

Bergamo-klubbens största affär någonsin.

Kan bilda anfall med Ronaldo

Tidningen skriver vidare att Juventus plan har varit att låna ut 19-åringen till Parma för resten av säsongen, men att det inte är omöjligt att Maurizio Sarri vill ha svensken redan i januari. Något som även Corriere dello Sport skriver.

Gazzettan har också grafik där de visar hur Juventus kan ställa upp med Kulusevski i laget.

Om Sarri väljer att formera laget i en 4-3-1-2-uppställning placeras svensken i en släpande roll bakom Cristiano Ronaldo och Gonzalo Higuain.

Att Dejan Kulusevski skulle gå till Juventus var långt ifrån självklart. Under hela hösten har Inter pekats ut som den största intressenten och nu avslöjar Sky Sports spelet bakom jakten på svensken.

Enligt italienska Sky var Inter överens med Atalanta om en övergång i juni nästa år, men svensken kom inte överens med den blåsvarta Milanoklubben om de ekonomiska detaljerna.

Då gjorde Juventus ett ryck.

Uppgift: Därför nobbade Kulusevski Inter

Under en intensiv tiodagarsperiod gick den italienska jätteklubben all in på Dejan Kulusevski och inledde förhandlingar med 19-åringen och hans representanter.

Enligt Sky ska BP-produkten ha blivit tveksam till en flytt till Antonio Contes Inter på grund av tränarens 3-5-2-system.

Dejan Kulusevski uppges få drygt 26 miljoner kronor plus bonusar per säsong och kommer läkarundersökas i Turin den andra eller tredje januari.