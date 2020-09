Nya unga stjärnorna som tar plats i Milan

Zlatan Ibrahimovic blir AC Milan trogen ytterligare ett år. Svensken kommer att vara 39 år gammal när kontraktet löper ut nästa sommar. Milans tekniska direktör Paolo Maldini vittnar om att det var svårt att få Zlatan att stanna.

– Den viktigaste och svåraste förhandlingen var ”Ibras”. Han är en vinnare och kommer alltid att vara en, säger Maldini till Sky Italia.

Samtidigt blåser föryngringens vindar i klubben. Och nu ser Zlatan ut att få sällskap av två av fotbollens stora framtidsnamn. Milan väntas presentera Sandro Tonali, 20, från Brescia och har redan gjort klart med Brahim Diaz, 21, från Real Madrid – och frågan är om de kan få en bättre mentor än Zlatan Ibrahimovic?

– Zlatan ställer krav på de unga med sin vinnarmentalitet. Han gav hela Milan en tro på att vinna fotbollsmatcher när han kom, han ställer krav och det är viktigt för de unga spelarna att kunna hantera det. Han kommer att göra skillnad, inte bara i att hjälpa de unga utan även på planen. Jag tror Zlatan har mycket mer kvar att ge och han är en viktig byggsten, säger C Mores Serie A-expert Vicki Blommé.

Jämförs med Pirlo

Mittfältaren Sandro Tonali har varit hett eftertraktad på fotbollsmarknaden och har jagats av flera europeiska toppklubbar. 20-åringen var tongivande när Brescia tog steget upp i Serie A 2019 och har imponerat stort även under sin första säsong i Serie A. Bresciamittfältaren har jämförts med legendaren Andrea Pirlo och Pirlo själv har kallat honom den bästa mittfältaren i Italien i en intervju med Gazetta dello Sport.

– Jag trodde att det skulle bli en kamp om honom, men han vill till Milan. Kan Milan bygga vidare och utveckla honom har de gjort ett jättekap. Det är en värvning som sänder signaler både inom klubben och till konkurrenter om att Milan vill bygga något nytt och vara med och fightas om topp fyra. Får han rätt utveckling är han nästa stora italienska mittfältare, säger Blommé.

Nu pekar det mesta på att Tonali, som under det senaste året även fått göra tre A-landskamper för Italien, har bestämt sig för att Milan blir nästa klubbadress. Enligt Sky Sports journalist Fabrizio Romano är Milan överens med Brescia om ett lån med option på att köpa mittfältaren.

Lånar från Real Madrid

Milan lånar även in Brahim Diaz från Real Madrid, som till skillnad från Tonali är ett mer oprövat kort. Den 21-årige yttern anlände till Milano under onsdagen, genomgick läkarundersökningen under torsdagen och skrev på fredagsmorgonen på ett kontrakt som sträcker sig till juni 2021. Diaz har inte fått speciellt mycket speltid i Madrid sedan han anslöt från Manchester City år 2019 men uppges få en större och mer tongivande roll i Milano – där han dessutom tar över Zlatans gamla tröjnummer: 21.

– Jag är väldigt glad över att vara här, Milan är en storklubb. Forza Milan alltid, sa Diaz till Tuttomercatoweb när han landade i Milano.

– Han är mer oprövad men får chansen att visa vad han går för. Tanken är att Milan ska ha en offensiv högerkant och han är en smart väg att gå. Jag vet inte hur de ska använda honom. Det kan bli fråga om att variera mellan lite olika uppställningar, säger Blommé om spanjoren.

En spelare som kan göra skillnad

Paolo Maldini hyllar värvningen av Brahim Diaz.

– Brahim kan spela på alla tre positioner bakom anfallaren, han är en spelare som kan göra skillnad, säger han till Sky Italia.

Milan slutade på en sjätteplats i Serie A den gångna säsongen, hela 16 poäng bakom lokalrivalen Inter och 17 poäng efter segrande Juventus. Paolo Maldini hoppas nu på att Zlatan tillsammans med de nya unga spelarna ska etablera klubben i toppen och närma sig Inter.

– Milan måste tänka att man ska tävla om de fyra högsta placeringarna, säger Maldini till Sky Italia.

Och Vicki Blommé håller med.

– Det behövs några värvningar till för att verkligen vara där uppe. Förra säsongen tog man steg framåt spelmässigt. Jag ser absolut möjligheter att vara med där uppe. Det är tydligt att man satsar för att komma topp fyra och det är helt klart ett rimligt mål.

Sandro Tonali gjorde 35 matcher i Serie A för Brescia och noterades för ett mål den gångna säsongen. Diaz gjorde sex ligamatcher för Real Madrid och ett framträdande i Champions League.

Se när Brahim Diaz anländer till Milano.