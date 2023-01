Åtta raka vinster och åtta raka nollor i Serie a. Då åkte Juventus till Neapel för att möta serieledarna.

Och det dröjde inte ens en kvart förrän matchens första mål var ett faktum.

Khvicha Kvaratskhelia drog till med en konstspark, målvakten räddade och där stod Victor Osimhen som högg som en kobra med nickreturen i mål. 1-0 till Napoli.

Men bara några minuter senare fick Juventus ett jätteläge att kvittera – från ingenstans.

Amir Rrahmani slarvade i backlinjen och passade bollen rakt på Angel Di Maria. VM-guldmedaljören la bollen till rätta och drog till rakt i kryssribban.

Napoli skulle utöka – och det var firma Kvaratskhelia-Osimhen även denna gång. Nigerianen hittade fram till Georgiern som placerade bollen snyggt bakom målvakten.

Men Juventus var inte helt utspelat.

Med några minuter kvar av den första halvleken tryckte Di Maria sig förbi flera försvarare, väggade med Arkadiusz Milik och satte sedan reduceringsmålet.

Nära självmål

Och i halvlekens sista spark var Rrahmani väldigt nära att sätta ett självmål, men Alex Meret i Napolimålet var vaken och räddade bollen.

I den andra halvleken inledde Napoli på samma sätt som de hade inlett den första halvleken.

Kvaratskhelia slog en hörna som studsade förbi samtliga spelare, hela vägen till Rrahmani som tryckte in bollen i mål. 3-1 för Napoli.

Juventus vaknade till liv, de var tvungna att gå för reduceringsmålet.

Tre assist och ett mål för Kvaratskhelia

Då passade Kvaratskhelia på.

21-åringen hittade fram till vem? Osimhen så klart. Anfallaren nickade in bollen i mål och Napoli hade en 4-1-ledning med cirka 25 minuter kvar av matchen.

– Man brukar prata om att spelare är i zonen. Det är en zon som Kvaratskhelia är i just nu, säger kommentatorn Christoffer Svanemar i C More.

Experten Henok Goitom fyller i:

– Det är inte bara han det är tre-fyra-fem spelare som är i den zonen. Och ger man de ytorna, då kan det mycket väl bli mer mål i Napoli.

Och Goitom hade rätt.

För bara några minuter senare, i matchminut 72, fick Elif Elmas en jätteyta på högerkanten. Han vek in, och drog till. 5-1 för Napoli med cirka 20 minuter kvar av matchen och Napolis första mål för kvällen som Kvaratskhelia inte låg bakom.

Napoli leder Serie A, tio poäng före Milan som dock har en match mindre spelad.