Milan vann utan Zlatan – körde över nykomlingen

Zlatan Ibrahimovic fortsätter vara utanför truppen efter att ha testats positivt för covid-19. Den svenske anfallsstjärnan har missat de senaste tre matcherna.

Under söndagen kom nykomlingen Spezia på besök till San Siro och bjöd på bra motstånd – fram till den andra halvleken.

För då spräckte Rafael Leão nollan. En kvart senare var det dags igen.

Den här gången var det vänsterbacken Theo Hernandez som drog i väg ett skott och 2-0 var ett faktum.

Hauge inbytt

Med 20 minuter kvar valde tränaren Stefano Pioli att kasta in nyförvärvet Jens Petter Hauge. Den 20-åriga norrmannen gjorde mål mot just Milan för så sent som för tio dagar sedan när de ställdes mot varandra i Europa League. Då spelade Hauge i FK Bodø/Glimt.

20-åringen gjorde inga större avtryck men han såg på när Leão blev tvåmålsskytt. Anfallaren satte från nära håll 3-0. Resultatet innebar att Milan tar tredje raka segern i Serie A och toppar tabellen tillsammans med målglada Atalanta.

