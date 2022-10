Fikayo Tomori anslöt till AC Milan på lån 2020, innan han blev permanent lagkamrat med Zlatan Ibrahimovic när han köptes loss från Chelsea av Milanoklubben 2021.

Mittbacken blev snabbt en etablerad spelare i Milan. Tomoris plats i startelvan blev allt mer given när Simon Kjaer drog på sig en långtidsskada i december 2021.

”Zlatan har gjort mig bättre”

I en intervju berättar Tomori hur det har varit att spela med Zlatan Ibrahimovic.

– När du tränar mot Zlatan kan du inte vara försiktig, är du det kommer han göra tio mål på dig. Du måste vara lite tuffare och otäck till viss del. Det är klart att en spelare som honom, som spelat mot världens bästa, kommer göra mig till en bättre försvarare, säger Tomori till BBC.

Under stora delar av förra säsongen spelade Ibrahimovic utan ett korsband. Zlatan deltog sällan gemensamma träningar, och gjorde korta inhopp i matcher.

I maj fick Milan efter elva års väntan lyfta Scudetton. Först då beslutade Zlatan sig att operera sitt korsband, som han nu rehabiliterar.

Tomori säger att trots skadefrånvaron var Zlatan en bidragande faktor till att Milan vann Serie A.

– Han är en sådan komplett figur. Att ha honom i omklädningsrummet, särskilt förra säsongen när han var skadad mycket av tiden, kunde vi ändå se influenserna han hade. Bara att vara där med laget, hans röst, sättet han ser på spelet. Att ha honom runt truppen hjälpte oss definitivt.

Tomoris succé i Milan

Sedan Tomori anslöt till Milan har klubben gått från att släppa in 1.3 mål per match, till 0.8 mål per match. Vinstprocenten ligger på 70% med Tomori i startelvan, jämfört med 57% utan engelsmannen.

Frågan om varför Milans stjärnmittback inte startar i engelska landslaget framför formsvaga Harry Maguire ställs allt oftare av experter och supportrar.

– Om jag inte spelar kommer jag fortsätta försöka att stanna i tränarens huvud, oavsett om det är i träning med England eller här i Milan, säger Tomori.

Nu laddar Tomori om inför onsdagskvällens Champions League match där han ställs mot sin gamla klubb Chelsea.

– Självklart, eftersom jag kom från Chelsea och är engelsman, finns det förmodligen extra motivation.

