Kulusevski hyllas efter viktiga målet

Juventus hamnade under andra halvlek i brygga i hemmamatchen mot Hellas Verona. Andrea Favilli gjorde målet som betydde 0–1 och Turinlaget var därmed på väg mot en oväntad förlust.

Bara någon minut efter ledningsmålet bestämde sig Juventus tränare Andrea Pirlo sig för att byta in svenske Dejan Kulusevski som inte behövde många minuter på sig för att göra mål.

Med en snygg soloprestation kvitterade han till 1–1 som också blev slutresultatet.

– Så enkelt det ser ut när han placerar in den där bollen med sin känsliga vänster, sa kommentatorn Jesper Hussfelt i C More.

Andra målet i Serie A

Målet var svenskens andra den här säsongen i Serie A och efter matchen hyllades han av Andrea Pirlo.

– Kulusevski vilades eftersom han hade spelat sju matcher i rad och han var det enda riktiga alternativet vi hade på bänken. Han gjorde det riktigt bra, säger Pirlo.

Även den italienska tidningen Gazetta dello Sport bekräftar svenskens succéinhopp och tilldelar honom 6,5 i betyg – vilket var det högsta betyget i Juventus.

”Han byttes in för att ge bidra med mer djup och bredd i spelet. Han räddade Juventus från säsongens första nederlag med ett fint vänsterskott. Nu blir det omöjligt att hålla honom på bänken”, skriver tidningen.

