Kulusevski bakom mål – när Juve tog viktig seger

Juventus tog emot de redan klara Scudetto-vinnarna Inter under lördagskvällen och Dejan Kulusevski startade på topp tillsammans med Cristiano Ronaldo.

Kulusevski var nära att slå till på volley i början av matchen men i stället tog Juventus ledningen i den 24:e minuten när Cristiano Ronaldo förvaltade sin egen straffretur.

Ännu en straff, från Romelu Lukaku, ledde till 1-1 men i slutet av första halvlek låg Dejan Kulusevski bakom ett nytt ledningsmål för Juventus.

Kulusevski fick bollen av Cristiano Ronaldo som fortsatte in i straffområdet och portugisens löpning öppnade upp för en passning till Juan Cuadrado. Kulusevski spelade bak till Cuadrado som – via en motståndare – dunkade in 2-1.

Juventus vann mot Inter

Den andra halvleken blev tuff för Juventus eftersom mittfältaren Rodrigo Bentancur blev utvisad i den 55:e minuten. Laget höll ut länge men i den 83:e minuten gjorde Giorgio Chiellini självmål – ett mål som godkändes efter VAR-granskning.

Juventus skulle dock få det allra sista ordet eftersom laget tilldömdes ännu en straff som Juan Cuadrado dunkade i mål strax innan full tid.

Juventus vann matchen med 3-2 och det var en viktig seger i kampen om Champions League. Laget går upp på 75 poäng, vilket innebär att man ligger på fjärde plats med en match kvar att spela. Laget har dock bara två poäng tillgodo på Napoli som har två matcher kvar att spela.

