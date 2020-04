”Komplett – redo att starta för ett storlag”

Höstens explosionsartade genombrott undgick knappast någon fotbollsintresserad svensk.

Dejan Kulusevski, 19, hade på hisnande kort tid gått från en anonym tillvaro i Atalantas ungdomslag till att sitta på en stol i Juventus högkvarter och skriva på ett femårskontrakt.

Övergångssumman? 365 miljoner kronor plus ytterligare 95 miljoner i eventuella bonusar.

Däremellan hade Kulusevski under hösten lånats ut från Atalanta till Parma, där han under tränaren Roberto D’Aversa fått stort förtroende. Den svenske talangen startade samtliga ligamatcher under hösten och hade noterats för fem mål och sju assist på 23 matcher då ligan avbröts till följd av coronautbrottet.

Tränaren tokhyllar Dejan Kulusevski

Juventus ville enligt uppgifter i Italien ha över Kulusevski direkt då de köpte loss honom i januari, men till slit lånades han ut till Parma för resten av säsongen. I en intervju med Turin-baserade Tuttosport ger D’Aversa sin syn på Kulusevski och tonåringens chanser i det minst sagt stjärnspäckade Juve nästa säsong.

– Han är en vinnare och om du retar upp honom så kommer han att ge tillbaka. Han reagerar omedelbart. Men alltid på ett positivt och utvecklande sätt. Han påminner mig om Pavel Nedved. Han springer 13 kilometer varje match och bidrar med mål och assist, säger Parmas tränare till tidningen, enligt Football-Italia, och tillägger:

– Han är en komplett fotbollsspelare med tanke på mixen av egenskaper. Han har tekniken och styrkan, dessutom är han en lagspelare. En ytter som kombinerar kvantitet med kvalitet, vilket märks i hans statistik med fem mål och sju assist.

Han medger att utvecklingen inte kan beskrivas som annat än sensationell.

– Det var så klart svårt att tänka att han skulle komma att göra ett sådant otroligt avtryck på Serie A. Han är en tonåring som är redo att starta för en storklubb. Jag skickar över en talang till Sarri (Juves tränare).