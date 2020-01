Knockad av Zlatan – efter fem sekunder

Den svenske anfallsstjärnan hade knappt hunnit landa i Italien innan han fick göra comeback på San Siro.

Efter inhoppet beslutade tränaren Stefano Pioli sig för att skrota sitt mindre lyckade 4-3-3-projekt och i lördagens match borta mot Cagliari formerade han sitt Milan 4-4-2.

Zlatan Ibrahimovic bildade anfallspar tillsammans med den unge portugisen Rafael Leao och stod i händelsernas centrum redan efter fem sekunder. Mittbacken Alessio Romagnoli skickade upp en långboll och Zlatan Ibrahimovic gick upp i en luftduell med Maro Rog.

Sen föll kroaten till gräset och tog sig för ansiktet.

Zlatan Ibrahimovic nickade i stolpen

Reprisbilderna visade att 38-åringens knä träffat Cagliari-yttern i ansiktet, men situationen förbisågs av domaren Rosario Abisso.

– Det är när han är förbannad och lite provocerad som den riktiga Zlatan kommer fram. Hela laget behöver honom, hann kommentatorn Matias Concha säga i C More precis innan händelsen inträffade.

Det var hemmalaget som förde spelet i den första halvleken, men det var Zlatan Ibrahimovic som var närmast att göra mål. Han nådde högst på ett inlägg från vänster, men fick se landsmannen Robin Olsen tippa ut bollen via stolpen.

– Det är så nära, säger kommentatorn Jesper Hussfelt i C More.

Den andra halvleken hade precis startat då Milan skulle ta ledningen på Sardinien.

Efter en briljant långboll in i straffområdet kunde Leao skicka in 1-0 via en hemmaförsvarares ben. Bollen gick i en båge över Robin Olsen, som var chanslös.

Med halvtimmen kvar att spela stängdes matchen och visst var det Zlatan Ibrahimovic som gjorde det. Anfallaren styrde in 2-0 med vänsterfoten och har nu gjort mål i fyra raka årtionden.