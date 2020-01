En av de största svenska övergångarna på länge inom fotbollen är i hamn.

Succésvensken Dejan Kulusevski, 19, är klar för spel i italienska storklubben Juventus från och med i sommar.

Kulusevski, som tillhör Atalanta men är utlånad till Parma, köps loss från Atalanta men spelar i Parma säsongen ut.

Affären kostar Juventus ungefär 366 miljoner kronor (35 miljoner euro). Ytterligare 94 miljoner kronor kan tillfalla Atalanta om vissa klausuler löses ut, baserade på Kulusevskis prestationer.

– Det går inte att starta ett år bättre. Det här är en viktig dag för mig, min familj, mina vänner och alla som jobbar med mig. Jag är väldigt glad, säger Dejan Kulusevski i en intervju på Juventus hemsida.

Kulusevski: ”En av världens största klubbar”

Han tackar sina lagkamrater i Parma och säger att han kommer fortsätta göra allt för Parma säsongen ut.

– Juventus är en av världens största klubbar och alla vill spela för Juventus. När jag fick möjligheten tvekade jag inte en sekund. Jag ser fram emot att ge allt för tröjan, säger Kulusevski.

Dejan Kulusevski berättar att han studerat tränaren Maurizio Sarris sätt att spela fotboll.

– Sarri har gjort ett bra jobb i Napoli och Chelsea. Jag gillar hans sätt att spela fotboll, jag tror det passar mig bra. Jag vill utvecklas hela tiden och jag tror han kan utveckla mig, säger han.

Uppgift: Kulusevskis lön i Juventus

Dejan Kulusevski, med BP som moderklubb, har startat 18 matcher för Parma i Serie A under säsongen. Där har han mäktat med fyra mål och sju assist. Därtill har 19-åringen hunnit debutera i Janne Anderssons landslag.

Under torsdagsförmiddagen så landade Kulusevski i Turin för den obligatoriska läkarundersökningen på J Medical vid Allianz Stadium. Under kvällen skrev han på femårskontraktet som, enligt flera uppgifter i Italien, ger honom omkring 40 miljoner kronor per säsong.

Spekulationerna har varit många om svensken fortsätter sin utlåning till Parma under våren – eller om han ansluter direkt till Juventus. Men nu står det klart svensken fortsätter i Parma fram till juni 2020.

Gazzetta dello Sport rapporterar att orsaken är att Parma har tackat nej till Juventus förslag om att låna Marko Pjaca i stället, och insisterat på att behålla Kulusevski även under våren.