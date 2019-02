Cristiano Ronaldo skickade in ledningsmålet till Juventus i slutet av den första halvleken. Målet var inte det vackraste, portugisen fick en oren träff på skottet och bollen letade sig in i mål via två Parma-spelare.

Daniele Rugani gjorde 2-0 för Juventus i början av den andra, då framspelad av Ronaldo.

Antonino Barilla nickade in reduceringsmålet kort senare, men Ronaldo såg ut att ha säkrat seger för Juventus när han gjorde 3-1.

Juventus tappade poäng mot Parma

Gervinho ville dock annorlunda. Ivorianen klackade in 3-2 med kvarten kvar att spela – och på stopptid skickade han in 3-3 som blev slutresultatet.

Poängtappet var Juventus tredje den här säsongen, och man leder tabellen med nio poängs marginal ner till tvåan Napoli.

