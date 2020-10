Här räddar Kulusevski Juventus från fiasko

Foto: WWW.IMAGEPHOTOAGENCY.IT VIA WWW.IMAGO-IMAGES.DE / IMAGO IMAGES/GRIBAUDI/IMAGEPHOTO WWW.IMAGO-IMAGES.

Dejan Kulusveski har gjort sitt andra mål för säsongen.

Svensken byttes in och kvitterade för Juventus hemma mot Verona.

– Så enkelt det ser ut när han placerar in den där bollen, säger kommentatorn Jesper Hussfelt i C More.