Tränarens hyllning till Zlatan efter inhoppet

I mötet med Torino var Zlatan Ibrahimovic åter i Milans matchtrupp. Och i den 85:e minuten kom svensken in då han ersatte Rafael Leão.

Inhoppet innebar Zlatans 600:e ligamatch i Serie A och hans Milan hade inga problem att åter hitta vinnarspåret och ta sin 17:e ligaseger för säsongen.

Rafael Leão inledde målskyttet, frispelad av Brahim Díaz i den 25 minuten och Franck Kessie ökade på Milans ledning till 2-0 från straffpunkten tio minuter senare.

Zlatan gjorde comeback för Milan

I början av den andra halvleken såg Torino ut att få en biljett tillbaka in i matchen.

Supertalangen Sandro Tonali var inblandad i en duell med Simeone Verdi i Milans straffområde. Domare Fabio Maresca pekade på straffpunkten samtidigt som Tonali vred sig i smärtor. VAR-granskningen visade dock att det var Verdi som hade sparkat Tonali på vaden och situationen slutade med en Milan-frispark i stället för straff.

– Han gör inte speciellt mycket här, Tonali. Den (straffen) är inte alls lika klar som jag först tyckte, säger experten Vicki Blommé i C More.

20-årige Tonali hade rejält ont. Supertalangen bars ut på bår och ersattes av Diogo Dalot.

Tränarens ord om Zlatan

Några minuter efter skadan sågs Zlatan Ibrahimovic värma upp vid sidan av planen och i den 85:e minuten kom inhoppet som Milan-supportrarna väntat på då svensken ersatte Rafael Leão.

– Man ser att Zlatan är lite återhållsam och inte går in hundra procent i duellerna, vilket är förståeligt, säger Vicki Blommé i C More efter Zlatans första minuter på planen sedan den 22 november.

Milans tränare Stefano Pioli säger att Zlatan bara var redo att spela några minuter i matchen.

– Vi hade ett tydligt schema under hela veckan. Han accepterade det. Om han skulle klara det sista testet i går skulle han vara tillgänglig för spel en stund. Nu måste han komma i form, säger Pioli till Sky Italia.

Nu ska Milan hitta ett sätt att matcha in Zlatan i spelet igen.

– Som alltid är han väldigt hjälpsam och samarbetsvillig, vi hittar en bra lösning. Zlatan är stark i allt han gör och han stimulerar alla. Vi hoppas att han ska komma i bästa möjliga form så snart som möjligt, säger Stefano Pioli.