Isak Hien, 24, har ryktats bort från Hellas Verona hela sommarfönstret. Serie A-klubben Atalanta har varit på jakt efter landslagsbacken sedan en dryg månad tillbaka och velat förstärka försvaret med svensken.

Samstämmiga uppgifter, från både Expressen och italienska medier, har gjort gällande att svensken närmat sig en affär och Hien har sedan ett antal veckor tillbaka varit överens med Atalanta om ett kontrakt.

Parterna har haft hoppet uppe om att lyckas lösa övergången under deadline day men enligt uppgifter till Expressen spricker Isak Hiens tilltänkta flytt till Atalanta denna sommar.

Affären spricker

Anledningen är att klubbarna inte lyckats komma överens om en prisYlapp.

Hellas Verona har krävt omkring 15 miljoner euro för en affär - motsvarande 175 miljoner kronor plus bonusar - medan Atalanta endast sträckt sig till ett bud på 12 miljoner euro plus ytterligare tre miljoner i bonusar. Det motsvarar ungefär 140 miljoner kronor och därmed har avståndet mellan lagen i förhandlingarna varit för stort för att övergången ska kunna sys ihop under deadline day.

Kan bli en oväntad flytt

Källor uppger för Expressen att Isak Hien fortfarande kan lämna Hellas Verona i sommar. Turkiska Besiktas har lagt ett bud på mittbacken och är redo att höja det och det ska även finnas konkret intresse från klubbar i Saudiarabien som förbereder bud på landslagsförsvararen.

Framtiden utvisar ifall det blir en flytt för Hien. Transferfönstret i Turkiet stänger den 15 september och i Saudiarabien kan klubbar fortsätta värva spelare fram till den 7 september.